Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 32° 18 Июн 19° 31° 19 Июн 17° 27°

Дальнее зарубежье 15.06.2018 15:17

Подавляющее большинство французов считают Трампа агрессивным и опасным - опрос

Большинство французов негативно относятся к президенту США Дональду Трампу, считая его агрессивным и опасным человеком, свидетельствуют результаты опроса для газеты "Фигаро".

Согласно итогам опроса, 71% респондентов заявили, что отрицательно оценивают американского президента и его деятельность.

Кроме того, 86% опрошенных назвали Д.Трампа "агрессивным" человеком. Около 80% французов посчитали президента США "расистом", а 81% респондентов - "опасным".

Участникам опроса также было предложено оценить недавний саммит, в котором принял участие Д.Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. 70% респондентов назвали эту встречу "пиар-ходом", результаты которого не смогут впоследствии привести к установлению мира в регионе.

Опрос проводился 13-14 июня, в нем приняли участие более 1 тыс. французов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТ, ОПРОС


Похожие новости


Глава Минфина Франции сравнил торговую политику США с перестрелкой в стиле Дикого Запада Министр финансов Франции полагает, что нельзя позволять США диктовать условия в мировой экономике Выход Вашингтона из соглашения по иранскому атому может означать войну, считает Макрон Франция намерена поддерживать американцев в Сирии - Макрон Макрон: Трамп намерен выйти из соглашения по ядерной программе Ирана Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что Россия должна нести ответственность за "дело Скрипаля" - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]