Увеличение военного контингента США в Норвегии ведет к подрыву отношений Москвы и Осло - МИД РФ

Решение Норвегии об удвоении дислоцированного в этой стране американского военного контингента подрывает доверие между Москвой и Осло, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, что действия нынешнего норвежского руководства подрывают доверие и предсказуемость в двусторонних отношениях", - сказал М.Захарова на брифинге в пятницу.

"Призываем норвежскую сторону прислушаться к российским оценкам происходящего, в том числе, чтобы урегулировать и не разрушать атмосферу добрососедства, которая сложилась за много лет в сопредельном регионе наших стран", - добавила она.

Ранее на этой неделе правительство Норвегии объявило, что намерено обратиться с просьбой к США о наращивании численности американского военного персонала в стране.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен распространил заявление, в котором, в частности, говорится, что "оборона Норвегии зависит от поддержки со стороны союзников по НАТО".