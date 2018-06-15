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Дальнее зарубежье 15.06.2018 15:59

Увеличение военного контингента США в Норвегии ведет к подрыву отношений Москвы и Осло - МИД РФ

Решение Норвегии об удвоении дислоцированного в этой стране американского военного контингента подрывает доверие между Москвой и Осло, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, что действия нынешнего норвежского руководства подрывают доверие и предсказуемость в двусторонних отношениях", - сказал М.Захарова на брифинге в пятницу.

"Призываем норвежскую сторону прислушаться к российским оценкам происходящего, в том числе, чтобы урегулировать и не разрушать атмосферу добрососедства, которая сложилась за много лет в сопредельном регионе наших стран", - добавила она.

Ранее на этой неделе правительство Норвегии объявило, что намерено обратиться с просьбой к США о наращивании численности американского военного персонала в стране.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен распространил заявление, в котором, в частности, говорится, что "оборона Норвегии зависит от поддержки со стороны союзников по НАТО".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]