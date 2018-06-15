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ТЭК 15.06.2018 16:43

Министры стран ОПЕК+ 23 июня обсудят возможное перераспределение квот и принципы дальнейшего взаимодействия

Министры стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в сделке по ограничению добычи нефти, на встрече 23 июня обсудят возможное перераспределение квот, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Кроме того на встрече будут рассматриваться рамочные принципы дальнейшего регулярного и устойчивого взаимодействия между странами ОПЕК и не-ОПЕК.

Ранее главы Минэнерго РФ Александр Новак и Саудовской Аравии Халид аль-Фалих допускали возможность постепенного увеличения добычи нефти. В частности, отмечалось, что добыча нефти стран ОПЕК+ сократилась на большие объемы, чем планировалось. Так, в декабре 2016 года страны ОПЕК+ договорились в целом снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года. На текущий момент добыча нефти ниже уровня октября 2016 года на 2,8 млн баррелей в сутки. В частности, резкое падение добычи было зафиксировано в Венесуэле.

Между тем, в мае-июне цена на нефть колеблется в районе $75-80 за баррель.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]