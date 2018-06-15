Министры стран ОПЕК+ 23 июня обсудят возможное перераспределение квот и принципы дальнейшего взаимодействия

Министры стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в сделке по ограничению добычи нефти, на встрече 23 июня обсудят возможное перераспределение квот, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Кроме того на встрече будут рассматриваться рамочные принципы дальнейшего регулярного и устойчивого взаимодействия между странами ОПЕК и не-ОПЕК.
Ранее главы Минэнерго РФ Александр Новак и Саудовской Аравии Халид аль-Фалих допускали возможность постепенного увеличения добычи нефти. В частности, отмечалось, что добыча нефти стран ОПЕК+ сократилась на большие объемы, чем планировалось. Так, в декабре 2016 года страны ОПЕК+ договорились в целом снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года. На текущий момент добыча нефти ниже уровня октября 2016 года на 2,8 млн баррелей в сутки. В частности, резкое падение добычи было зафиксировано в Венесуэле.
Между тем, в мае-июне цена на нефть колеблется в районе $75-80 за баррель.
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