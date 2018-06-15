Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 32° 18 Июн 19° 31° 19 Июн 17° 27°

СНГ 15.06.2018 17:04

Картину Пикассо и старинные рукописи изъяли в Казахстане у нелегальных антикваров

Картину Пабло Пикассо, старинные книги и оружие изъяли у задержанных в Алматы лиц, занимавшихся оборотом предметов антиквариата с целью личного обогащения, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"В числе изъятых предметов 367 восточных рукописных (ХIV-ХIХ вв.) и литографических (XVIII - начало XX вв.) книг общей стоимостью 261 млн тенге, картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд тенге, сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности", - говорится в распространенной в пятницу информации.

Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд тенге (335,99/$1).

Назначены соответствующие экспертизы для уточнения исторической ценности.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 234 (экономическая контрабанда) уголовного кодекса республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПИКАССО, КАРТИНА, ИЗЪЯТИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]