Картину Пикассо и старинные рукописи изъяли в Казахстане у нелегальных антикваров

Картину Пабло Пикассо, старинные книги и оружие изъяли у задержанных в Алматы лиц, занимавшихся оборотом предметов антиквариата с целью личного обогащения, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.
"В числе изъятых предметов 367 восточных рукописных (ХIV-ХIХ вв.) и литографических (XVIII - начало XX вв.) книг общей стоимостью 261 млн тенге, картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд тенге, сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности", - говорится в распространенной в пятницу информации.
Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд тенге (335,99/$1).
Назначены соответствующие экспертизы для уточнения исторической ценности.
По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 234 (экономическая контрабанда) уголовного кодекса республики.
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