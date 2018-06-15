Производство цемента в Азербайджане в январе-мае увеличилось на 24%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-мае 2018 года составил 224,6 млн манатов, что на 40,4% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 23,7% - до 1 млн 292,4 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – в 2 раза - до 498,4,5 тыс. тонн.

Кроме этого, увеличилось производство обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них - в 1,9 раза – до 7,777 тыс. тонн, строительной извести - на 28,8% - до 11,9 тыс. тонн.

В тоже время, производство строительного гипса в январе-мае сократилось на 66,5% - до 14,4 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 54,2% - до 36,8 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 27% - до 33,5 тыс. тонн, асфальта - на 4,2% до 63,9 тыс. тонн, строительного кирпича на 8,3% - до 99,6 тыс. кубометров.

Б.Рустамбеков