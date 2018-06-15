Производство цемента в Азербайджане в январе-мае увеличилось на 24%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-мае 2018 года составил 224,6 млн манатов, что на 40,4% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 23,7% - до 1 млн 292,4 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – в 2 раза - до 498,4,5 тыс. тонн.
Кроме этого, увеличилось производство обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них - в 1,9 раза – до 7,777 тыс. тонн, строительной извести - на 28,8% - до 11,9 тыс. тонн.
В тоже время, производство строительного гипса в январе-мае сократилось на 66,5% - до 14,4 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 54,2% - до 36,8 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 27% - до 33,5 тыс. тонн, асфальта - на 4,2% до 63,9 тыс. тонн, строительного кирпича на 8,3% - до 99,6 тыс. кубометров.
Б.Рустамбеков
Криштиану Роналду пошел на сделку с правосудием и получил два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от налогов - СМИ
ВС Азербайджана завершили учения армейского объединения
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Праздничный намаз по случаю месяца Рамазан совершен в мечетях Азербайджана
Путин призвал сберечь объединяющую силу футбола
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Президент Грузии выдвинул главу Минфина Бакрадзе на пост премьера
Бывшего главу предвыборного штаба Трампа решили взять под стражу
ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в РФ по итогам III квартала на уровне 3-3,5%
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений