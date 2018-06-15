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Дальнее зарубежье 15.06.2018 18:12

Китай пообещал немедленно дать симметричный ответ на американские пошлины

Правительство Китая немедленно ответит на введение пошлин на ввоз китайских товаров в США аналогичными мерами, говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства торговли Китая.

Китай не хочет торговой войны, но вынужден принять ответные меры, цитирует агентство Bloomberg текст пресс-релиза.

По мнению представителей министерства, действия США ударят по обеим странам и сведут на нет предыдущие достижения в торговых вопросах.

Ранее Управление торгового представителя США объявило о введении дополнительных пошлин в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд. Власти США обосновали такую меру кражей интеллектуальной собственности и кибератаками.

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Тэги: КИТАЙ, США, ПОШЛИНЫ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]