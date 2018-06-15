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Оборона 15.06.2018 17:30

ВС Азербайджана завершили учения армейского объединения

Вооруженные силы Азербайджана завершили учения, проведенные с привлечением штабов и подразделений соединений и воинских частей армейского объединения, дислоцированного в прифронтовой зоне, сообщает оборонное ведомство.

«К учениям были привлечены около 2 тыс. военнослужащих личного состава, до 60-ти единиц танков и другой бронетехники, до 250-ти единиц колесной и специальной техники, до 70-ти артиллерийских установок разного калибра и минометов»,- говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что с целью проверки подготовки войск, поднятые по тревоге соединения и воинские части были выдвинуты в районы сосредоточения и приведены в степень полной боевой готовности. В соответствии с оперативной обстановкой учений войска выполнили задачи по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения и восстановлению линии обороны по выгодным рубежам. Личный состав, привлеченный к учениям, успешно выполнил все поставленные задачи.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]