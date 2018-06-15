Трамп заявляет, что предпочитает G8 с Россией, а не G7

Президент США Дональд Трамп вновь заявил в пятницу, что хотел бы видеть Россию в составе "Группы восьми".

"Вы спросили, хотел бы я видеть Россию в составе G7. Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8", - сказал он в эфире телеканала "Си-Эн-Эн".

Ранее в июне на саммите G7 в Канаде Д.Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" не поддержали эту идею