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Дальнее зарубежье 15.06.2018 18:32

Трамп заявляет, что предпочитает G8 с Россией, а не G7

Президент США Дональд Трамп вновь заявил в пятницу, что хотел бы видеть Россию в составе "Группы восьми".

"Вы спросили, хотел бы я видеть Россию в составе G7. Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8", - сказал он в эфире телеканала "Си-Эн-Эн".

Ранее в июне на саммите G7 в Канаде Д.Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" не поддержали эту идею

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Тэги: США, ТРАМП, G7, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]