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Дальнее зарубежье 15.06.2018 19:15

Представители Москвы, Тегерана и Анкары обсудят ситуацию в Сирии со спецпосланником ООН

Представители России, Ирана и Турции на встрече 18-19 июня в Женеве проведут консультации со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Сейчас у нас хорошая возможность всем вместе встретиться в Женеве и как раз провести с де Мистурой такие комплексные консультации с участием трех стран-гарантов Астанинского процесса", - сказал М.Богданов журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, СИРИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]