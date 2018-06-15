Представители Москвы, Тегерана и Анкары обсудят ситуацию в Сирии со спецпосланником ООН

Представители России, Ирана и Турции на встрече 18-19 июня в Женеве проведут консультации со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Сейчас у нас хорошая возможность всем вместе встретиться в Женеве и как раз провести с де Мистурой такие комплексные консультации с участием трех стран-гарантов Астанинского процесса", - сказал М.Богданов журналистам.