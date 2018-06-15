Учения с участием военных США и НАТО завершились в странах Балтии и Польше

В странах Балтии и Польше в пятницу завершились крупномасштабные учения сухопутных войск США в Европе Saber Strike.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, в учениях принимали участие порядка 18 тыс. военнослужащих стран Балтии, Польши, США, Великобритании и Финляндии. От Эстонии участвовали 2 тыс. солдат и офицеров, в том числе дислоцированная в республике боевая группа НАТО.

"Нам была впервые предоставлена возможность наряду с обычными ротными учениями провести тактические учения на уровне батальонных пунктов управления, что означает реальное управление войсками на местности штабами батальонов в соответствии с тактической ситуацией", - отметил командир 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии полковник Вейко-Велло Пальм (Veiko-Vello Palm).

По его словам, подобная форма обучения позволяет меньше беспокоить население, и она будет активно применяться и в будущем.

Учения начались 3 июня.

В Эстонии в ходе первого этапа на Центральном полигоне отрабатывалось, в частности, поддержка пехоты с воздуха и управление огнем истребителей ВВС США F-16, штурмовиков А-10, стратегических бомбардировщиков B-1B и самолетов огневой поддержки AC-130J. Кроме того, в упражнениях в воздухе участвовали вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и вертолеты ВВС Эстонии Robinson R-44.

В ходе второй фазы на Центральном полигоне отрабатывались оборона и атаки на уровне рот с участием боевой группы НАТО, роты военной полиции США, батальона разведки Сил обороны Эстонии и саперной части Оборонительных сил Финляндии.

Третий и последний этап был посвящен отработке управления войсками с участием штабов