ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в РФ по итогам III квартала на уровне 3-3,5%

Годовая инфляция в РФ во втором квартале пройдет минимальные значения и в третьем квартале начнет ускоряться, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"При этом с учетом уже реализовавшегося во II квартале изменения текущих темпов роста цен сближение инфляции с уровнем 4% будет происходить несколько быстрее, чем прогнозировалось ранее. Ее годовой темп по итогам III и IV кварталов 2018 года прогнозируется на уровне 3-3,5 и 3,5-4% соответственно", - указал Банк России.

В марте-мае годовая инфляция незначительно повысилась - до 2,4% (в январе-феврале -2,2%) и в первые недели июня, по данным оперативной статистики, осталась на этом уровне.

"Изменение внешних условий и расширение санкций в отношении России определили повышение текущего и прогнозируемого уровней рисковой премии на Россию и ослабление курса рубля к мировым валютам относительно ожидаемого уровня. Это сказалось на инфляционной динамике, а также оценке нейтральной процентной ставки денежно-кредитной политики", - говорится в докладе.