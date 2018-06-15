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Дальнее зарубежье 15.06.2018 20:51

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в РФ по итогам III квартала на уровне 3-3,5%

Годовая инфляция в РФ во втором квартале пройдет минимальные значения и в третьем квартале начнет ускоряться, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"При этом с учетом уже реализовавшегося во II квартале изменения текущих темпов роста цен сближение инфляции с уровнем 4% будет происходить несколько быстрее, чем прогнозировалось ранее. Ее годовой темп по итогам III и IV кварталов 2018 года прогнозируется на уровне 3-3,5 и 3,5-4% соответственно", - указал Банк России.

В марте-мае годовая инфляция незначительно повысилась - до 2,4% (в январе-феврале -2,2%) и в первые недели июня, по данным оперативной статистики, осталась на этом уровне.

"Изменение внешних условий и расширение санкций в отношении России определили повышение текущего и прогнозируемого уровней рисковой премии на Россию и ослабление курса рубля к мировым валютам относительно ожидаемого уровня. Это сказалось на инфляционной динамике, а также оценке нейтральной процентной ставки денежно-кредитной политики", - говорится в докладе.

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Тэги: РОССИЯ, ЦЕНТРОБАНК, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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