Бывшего главу предвыборного штаба Трампа решили взять под стражу

Американские федеральные судебные власти решили взять под стражу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, сообщает в пятницу телеканал Си-Эн-Эн.
Это связано с тем, что суд пересмотрел свое решение о содержании П.Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.
Перед тем как судья Эми Берман Джексон отменила помещение П.Манафорта под домашний арест, команда спецпрокурора Роберта Мюллера сообщила судье, что П.Манафорт пытался воздействовать на свидетелей по его делу.
Судья, приказавшая взять под стражу П.Манафорта, заявила, что бывший сотрудник штаба Д.Трампа, находясь под домашним арестом, "злоупотреблял доверием", отмечают СМИ.
П.Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов.
С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивала на изменении меры пресечения.
Спецпрокурор Р.Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Криштиану Роналду пошел на сделку с правосудием и получил два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от налогов - СМИ
Нефть падает в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent рухнула до $73,33 за баррель
Камерун подписал соглашение о плавучем СПГ-заводе на 1,3 млн т/г по проекту с участием ЛУКОЙЛа
Производство цемента в Азербайджане в январе-мае увеличилось на 24%
Праздничный намаз по случаю месяца Рамазан совершен в мечетях Азербайджана
Путин призвал сберечь объединяющую силу футбола
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений