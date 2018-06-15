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Дальнее зарубежье 15.06.2018 21:11

Бывшего главу предвыборного штаба Трампа решили взять под стражу

Американские федеральные судебные власти решили взять под стражу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, сообщает в пятницу телеканал Си-Эн-Эн.

Это связано с тем, что суд пересмотрел свое решение о содержании П.Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.

Перед тем как судья Эми Берман Джексон отменила помещение П.Манафорта под домашний арест, команда спецпрокурора Роберта Мюллера сообщила судье, что П.Манафорт пытался воздействовать на свидетелей по его делу.

Судья, приказавшая взять под стражу П.Манафорта, заявила, что бывший сотрудник штаба Д.Трампа, находясь под домашним арестом, "злоупотреблял доверием", отмечают СМИ.

П.Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов.

С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивала на изменении меры пресечения.

Спецпрокурор Р.Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.

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Тэги: США, МАНАФОРТ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]