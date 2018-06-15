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Регион 15.06.2018 21:31

Президент Грузии выдвинул главу Минфина Бакрадзе на пост премьера

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в пятницу подписал распоряжение о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра финансов Мамуки Бакрадзе на пост премьер-министра.

"В соответствии с первым пунктом статьи 80 Конституции Грузии, в качестве кандидата на пост премьер-министра выдвигается представленная парламентским большинством кандидатура М.Бакрадзе", - сказано в тексте опубликованного на сайте администрации президента документа, подписанного Г.Маргвелашвили.

Документ в ближайшее время будет направлен в парламент для начала процедур выражения вотума доверия новому премьеру и составу правительства, который он должен представить.

На этой неделе премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку, что привело к прекращению полномочий всех членов правительства, которые на данный момент являются исполняющими обязанности. Согласно Конституции Грузии, кандидата на пост премьера выбирает парламентское большинство, после чего кандидатуру должен представить парламенту президент в течение семи дней. В свою очередь кандидат на пост главы правительства также в течение семи дней должен представить парламенту кандидатуры на министерские посты. В парламент также должна быть представлена новая правительственная программа.

Между тем, в парламентском большинстве уверены, что на все процедуры уйдет меньше времени, чем это предусмотрено конституцией.

Накануне парламентское большинство в качестве кандидата на пост премьер-министра назвало исполняющего обязанности министра финансов Мамуку Бахтадзе.

Согласно биографическим данным, размещенным на сайте Минфина Грузии, 36-летний М.Бахтадзе до назначения на пост министра финансов Грузии в период с 2013 по 2017 год занимал должность генерального директора АО "Грузинская железная дорога". В 2010-2012 годах он занимал пост гендиректора Международной энергетической корпорации Грузии. М.Бахтадзе также является специальным представителем Грузии по вопросам "Нового шелкового пути".

М.Бахтадзе имеет высшее образование в области менеджмента и микроэкономики, является доктором технических наук. Он закончил Тбилисский государственный университет имени Джавахишвили и Технический университет Грузии, степень магистра получил в МГУ.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТУРА, ВЫДВИЖЕНИЕ


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