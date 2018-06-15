Президент Грузии выдвинул главу Минфина Бакрадзе на пост премьера

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в пятницу подписал распоряжение о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра финансов Мамуки Бакрадзе на пост премьер-министра.
"В соответствии с первым пунктом статьи 80 Конституции Грузии, в качестве кандидата на пост премьер-министра выдвигается представленная парламентским большинством кандидатура М.Бакрадзе", - сказано в тексте опубликованного на сайте администрации президента документа, подписанного Г.Маргвелашвили.
Документ в ближайшее время будет направлен в парламент для начала процедур выражения вотума доверия новому премьеру и составу правительства, который он должен представить.
На этой неделе премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку, что привело к прекращению полномочий всех членов правительства, которые на данный момент являются исполняющими обязанности. Согласно Конституции Грузии, кандидата на пост премьера выбирает парламентское большинство, после чего кандидатуру должен представить парламенту президент в течение семи дней. В свою очередь кандидат на пост главы правительства также в течение семи дней должен представить парламенту кандидатуры на министерские посты. В парламент также должна быть представлена новая правительственная программа.
Между тем, в парламентском большинстве уверены, что на все процедуры уйдет меньше времени, чем это предусмотрено конституцией.
Накануне парламентское большинство в качестве кандидата на пост премьер-министра назвало исполняющего обязанности министра финансов Мамуку Бахтадзе.
Согласно биографическим данным, размещенным на сайте Минфина Грузии, 36-летний М.Бахтадзе до назначения на пост министра финансов Грузии в период с 2013 по 2017 год занимал должность генерального директора АО "Грузинская железная дорога". В 2010-2012 годах он занимал пост гендиректора Международной энергетической корпорации Грузии. М.Бахтадзе также является специальным представителем Грузии по вопросам "Нового шелкового пути".
М.Бахтадзе имеет высшее образование в области менеджмента и микроэкономики, является доктором технических наук. Он закончил Тбилисский государственный университет имени Джавахишвили и Технический университет Грузии, степень магистра получил в МГУ.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Криштиану Роналду пошел на сделку с правосудием и получил два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от налогов - СМИ
Нефть падает в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent рухнула до $73,33 за баррель
Камерун подписал соглашение о плавучем СПГ-заводе на 1,3 млн т/г по проекту с участием ЛУКОЙЛа
Производство цемента в Азербайджане в январе-мае увеличилось на 24%
Праздничный намаз по случаю месяца Рамазан совершен в мечетях Азербайджана
Путин призвал сберечь объединяющую силу футбола
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений