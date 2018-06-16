Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6 км

Утром в субботу выбросил столб пепла на высоту до шести км над уровнем моря активизировавшийся на Камчатке вулкан Ключевской, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Событие на вулкане произошло в субботу утром по местному времени. Пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении от вулкана и уже рассеивается", - сказал представитель Камчатского филиала.

По его словам, пеплопадов в населенных пунктах полуострова нет.

Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.