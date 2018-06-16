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16.06.2018 10:27

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6 км

Утром в субботу выбросил столб пепла на высоту до шести км над уровнем моря активизировавшийся на Камчатке вулкан Ключевской, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Событие на вулкане произошло в субботу утром по местному времени. Пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении от вулкана и уже рассеивается", - сказал представитель Камчатского филиала.

По его словам, пеплопадов в населенных пунктах полуострова нет.

Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.

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Тэги: РОССИЯ, КАМЧАТКА, ВУЛКАН, ПЕПЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]