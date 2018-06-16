Россия в апреле почти вдвое уменьшила вложения в казначейские бумаги США

Россия в апреле сократила вложения в казначейские бумаги США с $96,1 млрд до $48,7 млрд, следует из данных, опубликованных на сайте минфина США.

Крупнейшими держателями казначейских бумаг США остаются Китай ($1,18 трлн), Япония ($1,03 трлн) и Ирландия ($0,3 трлн). Ранее сообщалось, что Россия в марте впервые за четыре месяца увеличила вложения в американские казначейские обязательства (US Treasuries).