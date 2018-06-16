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Дальнее зарубежье 16.06.2018 11:29

Россия в апреле почти вдвое уменьшила вложения в казначейские бумаги США

Россия в апреле сократила вложения в казначейские бумаги США с $96,1 млрд до $48,7 млрд, следует из данных, опубликованных на сайте минфина США.

Крупнейшими держателями казначейских бумаг США остаются Китай ($1,18 трлн), Япония ($1,03 трлн) и Ирландия ($0,3 трлн).

Ранее сообщалось, что Россия в марте впервые за четыре месяца увеличила вложения в американские казначейские обязательства (US Treasuries).

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Тэги: США, МИНФИН, РОССИЯ, ВЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]