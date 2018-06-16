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Регион 16.06.2018 12:31

Пашинян уйдет в отставку, чтобы запустить процесс роспуска парламента Армении и проведения новых выборов депутатов - газета

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен провести внеочередные парламентские выборы в конце сентября, пишет в субботу армянская газета "Жаманак" со ссылкой на свои источники.

"В ближайшие дни парламенту будут представлены изменения в Избирательный кодекс. Это делается с расчетом, чтобы изменения были приняты до начала парламентских каникул 15 июля. После этого Н.Пашинян подаст в отставку, тем самым, инициируя процесс роспуска парламента", - отмечает издание.

Газета также пишет, что Н.Пашинян обратится к народу с призывом "защитить достижения революции".

"Это будет сделано для того, чтобы никакая другая парламентская фракция не смогла выдвинуть собственного кандидата на пост премьер-министра. Поспешность обусловлена осознанием того, что революционная эйфория проходит, а проблемы остаются нерешенными", - пишет газета.

Издание отмечает, что 5 октября в Армении запланирован саммит Международной организации Франкофонии.

"Выборы премьера закончатся к концу сентября, и саммит пройдет в спокойной обстановке", - пишет газета.

Официального подтверждения этой информации нет.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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