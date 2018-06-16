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Дальнее зарубежье 16.06.2018 13:30

Премьер Японии заявил о желании побороть взаимное недоверие с КНДР

ЯПОНИЯ-КНДР-ПРЕМЬЕР-ДОВЕРИЕ
16.06.2018 11:41:34 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА
Премьер Японии заявил о желании побороть взаимное недоверие с КНДР

Гонконг. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил намерение справиться с взаимным недоверием с Северной Кореей, передает в субботу газета "Асахи Симбун".

"Я хочу избавиться от взаимного недоверия, которое существует сейчас, чтобы предпринять первый шаг в сторону разрешение вопроса", - заявил С.Абэ, комментируя желание вернуть похищенных КНДР японских граждан.

Также С.Абэ заявил, что для решения этого вопроса он готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Премьер Японии также прокомментировал решение президента США Дональда Трампа прекратить совместные учения с Южной Кореей, назвав его выражением доброй воли США по отношению к КНДР. С.Абэ также поприветствовал совместный документ, подписанный Д.Трампом и Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Говоря о денуклеаризации Корейского полуострова, С.Абэ заявил, что Япония готова взять на себя некоторые расходы на проверки МАГАТЭ "полного, поддающегося проверке и необратимого свертывания" северокорейской ядерной программы.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, ПРЕМЬЕР, ДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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