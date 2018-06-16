Премьер Японии заявил о желании побороть взаимное недоверие с КНДР

Гонконг. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил намерение справиться с взаимным недоверием с Северной Кореей, передает в субботу газета "Асахи Симбун".
"Я хочу избавиться от взаимного недоверия, которое существует сейчас, чтобы предпринять первый шаг в сторону разрешение вопроса", - заявил С.Абэ, комментируя желание вернуть похищенных КНДР японских граждан.
Также С.Абэ заявил, что для решения этого вопроса он готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Премьер Японии также прокомментировал решение президента США Дональда Трампа прекратить совместные учения с Южной Кореей, назвав его выражением доброй воли США по отношению к КНДР. С.Абэ также поприветствовал совместный документ, подписанный Д.Трампом и Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.
Говоря о денуклеаризации Корейского полуострова, С.Абэ заявил, что Япония готова взять на себя некоторые расходы на проверки МАГАТЭ "полного, поддающегося проверке и необратимого свертывания" северокорейской ядерной программы.
Глава Минобороны Азербайджана приказал пресечь любые провокации противника на линии соприкосновения армяно-азербайджанского фронта
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6 км
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Нефть падает в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent рухнула до $73,33 за баррель
Камерун подписал соглашение о плавучем СПГ-заводе на 1,3 млн т/г по проекту с участием ЛУКОЙЛа
Производство цемента в Азербайджане в январе-мае увеличилось на 24%
Праздничный намаз по случаю месяца Рамазан совершен в мечетях Азербайджана
Путин призвал сберечь объединяющую силу футбола
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений