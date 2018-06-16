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Дальнее зарубежье 16.06.2018 14:43

Бельгийский госсекретарь предлагает лишать нелегальных мигрантов права на предоставление убежища

Государственный секретарь Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкен заявил, что выступает за полное прекращение нелегальной миграции.

"Я считаю, что с нелегальной миграцией необходимо бороться всеми возможными силами. Если вы пытаетесь нелегально прибыть в Европу, у вас не должно больше быть права въехать в ЕС в дальнейшем. Лишено смысла сначала оплачивать перевозчика, обогащая таким образом организованную преступность, и, если вас вернули, снова пытаться въехать", - сказал Т.Франкен в интервью газете Het Nieuwsblad, опубликованном в субботу.

По его словам, если бы это зависело от него, то люди, пытающиеся незаконно прибывать в Евросоюз любым способом, - по морю или другими средствами - должны терять право на предоставление убежища.

Бельгийский госсекретарь предлагает установить порядок, при котором беженцы не смогут больше въехать в Бельгию и вообще в Евросоюз, не пройдя лагеря ООН, расположенные в зонах военных действий.

Это необходимо, считает он, чтобы в ЕС прибывали "настоящие беженцы", отобранные ООН, по программам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В последнее время, находящийся под огнем критики оппозиции за свою жесткую позицию в вопросах миграции, Т.Франкен сам резко критиковал Евросоюз за, по его выражению, лицемерие в вопросах миграции, заводящее в тупик эту проблему.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИГРАЦИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, ГОССЕКРЕТАРЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]