Бельгийский госсекретарь предлагает лишать нелегальных мигрантов права на предоставление убежища

Государственный секретарь Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкен заявил, что выступает за полное прекращение нелегальной миграции.
"Я считаю, что с нелегальной миграцией необходимо бороться всеми возможными силами. Если вы пытаетесь нелегально прибыть в Европу, у вас не должно больше быть права въехать в ЕС в дальнейшем. Лишено смысла сначала оплачивать перевозчика, обогащая таким образом организованную преступность, и, если вас вернули, снова пытаться въехать", - сказал Т.Франкен в интервью газете Het Nieuwsblad, опубликованном в субботу.
По его словам, если бы это зависело от него, то люди, пытающиеся незаконно прибывать в Евросоюз любым способом, - по морю или другими средствами - должны терять право на предоставление убежища.
Бельгийский госсекретарь предлагает установить порядок, при котором беженцы не смогут больше въехать в Бельгию и вообще в Евросоюз, не пройдя лагеря ООН, расположенные в зонах военных действий.
Это необходимо, считает он, чтобы в ЕС прибывали "настоящие беженцы", отобранные ООН, по программам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В последнее время, находящийся под огнем критики оппозиции за свою жесткую позицию в вопросах миграции, Т.Франкен сам резко критиковал Евросоюз за, по его выражению, лицемерие в вопросах миграции, заводящее в тупик эту проблему.
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