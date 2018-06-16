Два человека погибли при падении спортивного самолета в Алтайском крае

Самолет Як-52 упал в районе Новоалтайска Алтайского края, рядом с трассой Чуйский тракт, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе краевого Главного управления МЧС в субботу.
"Самолет упал неподалеку от трассы, на тушения выезжали спасатели, в настоящее время обломки самолета Як-52 потушены", - сказал собеседник агентства, уточнив, что разрушений на земле нет.
В свою очередь знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что при падении погибли пилот самолета и пассажир.
В пресс-службе западно-Сибирской транспортной прокуратуры агентству уточнили, что самолет принадлежал частному владельцу.
"По предварительной информации, частный самолет упал около 17:00 (13:00 мск) вблизи трассы Р-256, оба пилота погибли, транспортной прокуратурой Барнаула организована проверка обстоятельств случившегося", - сказал собеседник агентства.
Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР также начали проверку по факту гибели двух человек при падении спортивного самолета Як-52 в Алтайском крае, сообщили агентству в пресс-службе ведомства в субботу.
По предварительным данным, самолет упал вблизи аэропорта неподалеку от поселка Новый.
"Самолет упал или при взлете или при посадке, в настоящее время это выясняется. Установлено, что при падении два человека погибли. Их личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
На место происшествия выехали следователи, которые установят обстоятельства случившегося.
Як-52 - спортивно-тренировочный самолет советского производства, двухместный вариант Як-50.
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