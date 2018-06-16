Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 32° Завтра 19° 31° 18 Июн 18° 27° 19 Июн 18° 26°

СНГ 16.06.2018 15:52

Два человека погибли при падении спортивного самолета в Алтайском крае

Самолет Як-52 упал в районе Новоалтайска Алтайского края, рядом с трассой Чуйский тракт, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе краевого Главного управления МЧС в субботу.

"Самолет упал неподалеку от трассы, на тушения выезжали спасатели, в настоящее время обломки самолета Як-52 потушены", - сказал собеседник агентства, уточнив, что разрушений на земле нет.

В свою очередь знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что при падении погибли пилот самолета и пассажир.

В пресс-службе западно-Сибирской транспортной прокуратуры агентству уточнили, что самолет принадлежал частному владельцу.

"По предварительной информации, частный самолет упал около 17:00 (13:00 мск) вблизи трассы Р-256, оба пилота погибли, транспортной прокуратурой Барнаула организована проверка обстоятельств случившегося", - сказал собеседник агентства.

Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР также начали проверку по факту гибели двух человек при падении спортивного самолета Як-52 в Алтайском крае, сообщили агентству в пресс-службе ведомства в субботу.

По предварительным данным, самолет упал вблизи аэропорта неподалеку от поселка Новый.

"Самолет упал или при взлете или при посадке, в настоящее время это выясняется. Установлено, что при падении два человека погибли. Их личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехали следователи, которые установят обстоятельства случившегося.

Як-52 - спортивно-тренировочный самолет советского производства, двухместный вариант Як-50.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЛТАЙ, САМОЛЕТ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Губернатор Алтайского края подал в отставку Вода сошла с территорий 14 населенных пунктов Алтайского края, подтопленного половодьем - МЧС Глава алтайского управления ФАС предстанет перед судом по делу о взятке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]