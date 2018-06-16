Глава Минобороны Азербайджана приказал пресечь любые провокации противника на линии соприкосновения армяно-азербайджанского фронта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал вооруженным силам пресечь любые провокации противника на линии соприкосновения армяно-азербайджанского фронта.

«Наша армия должна быть готовой в любой момент пресечь провокацию противника»,- заявил З.Гасанов на заседании коллегии Минобороны, посвященной итогам зимнего учебного периода 2018-го года.

Министр довел до внимания участников заседания вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава, всестороннего обеспечения системы обороны.

Кроме того, З.Гасанов обозначил основные задачи, выполнение которых предстоит в летнем учебном периоде 2018 года с целью пресечения любых провокаций противника и нанесения ему достойных ударов.

Он рассказал об успехах, достигнутых в Вооруженных силах под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Ф.Исазаде