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Карабахский конфликт 16.06.2018 16:36

Глава Минобороны Азербайджана приказал пресечь любые провокации противника на линии соприкосновения армяно-азербайджанского фронта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал вооруженным силам пресечь любые провокации противника на линии соприкосновения армяно-азербайджанского фронта.

«Наша армия должна быть готовой в любой момент пресечь провокацию противника»,- заявил З.Гасанов на заседании коллегии Минобороны, посвященной итогам зимнего учебного периода 2018-го года.

Министр довел до внимания участников заседания вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава, всестороннего обеспечения системы обороны.

Кроме того, З.Гасанов обозначил основные задачи, выполнение которых предстоит в летнем учебном периоде 2018 года с целью пресечения любых провокаций противника и нанесения ему достойных ударов.

Он рассказал об успехах, достигнутых в Вооруженных силах под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИИ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]