Глава Минобороны Азербайджана приказал пресечь любые провокации противника на линии соприкосновения армяно-азербайджанского фронта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал вооруженным силам пресечь любые провокации противника на линии соприкосновения армяно-азербайджанского фронта.
«Наша армия должна быть готовой в любой момент пресечь провокацию противника»,- заявил З.Гасанов на заседании коллегии Минобороны, посвященной итогам зимнего учебного периода 2018-го года.
Министр довел до внимания участников заседания вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава, всестороннего обеспечения системы обороны.
Кроме того, З.Гасанов обозначил основные задачи, выполнение которых предстоит в летнем учебном периоде 2018 года с целью пресечения любых провокаций противника и нанесения ему достойных ударов.
Он рассказал об успехах, достигнутых в Вооруженных силах под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.
Ф.Исазаде
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