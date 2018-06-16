Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном договорились о дальнейших контактах в "нормандском формате" (Германия, Франция, Украина, Россия) для обеспечения выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.
Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, П.Порошенко и Э.Макрон обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе и необходимость введения в регион миротворческой миссии ООН.
"Собеседники приветствовали восстановление встреч в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения Минских договоренностей", - сказано в сообщении.
Также П.Порошенко призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заключенных, том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.
Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе.
Президенты Украины и Франции также выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений.
По данным пресс-службы президента Украины, Э.Макрон поздравил П.Порошенко с прогрессом в реформах в республике и особенно с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".
В свою очередь П.Порошенко пригласил Э.Макрона посетить Украину с визитом.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что рабочая встреча представителей "нормандской четверки" запланирована на понедельник, 18 июня. "Как ожидается, встреча пройдет на уровне политдиректоров во Франции", - сказал собеседник агентства.
Глава Минобороны Азербайджана приказал пресечь любые провокации противника на линии соприкосновения армяно-азербайджанского фронта
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6 км
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Нефть падает в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent рухнула до $73,33 за баррель
Камерун подписал соглашение о плавучем СПГ-заводе на 1,3 млн т/г по проекту с участием ЛУКОЙЛа
Производство цемента в Азербайджане в январе-мае увеличилось на 24%
Праздничный намаз по случаю месяца Рамазан совершен в мечетях Азербайджана
Путин призвал сберечь объединяющую силу футбола
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений