По подозрению в связях с ИГ в Турции задержали 30 иностранцев - СМИ

Службы безопасности Турции задержали в Стамбуле как минимум 30 иностранных граждан по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ, сообщает в субботу газета "Ени Шафак" со ссылкой на источники в полиции.
Контртеррористические рейды прошли в субботу одновременно в семи районах Стамбула. Задержанные, предположительно, планировали теракты.
Полиция в ходе рейдов также изъяла документы и цифровые материалы, рассказал источник газеты.
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