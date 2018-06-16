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Регион 16.06.2018 19:23

По подозрению в связях с ИГ в Турции задержали 30 иностранцев - СМИ

Службы безопасности Турции задержали в Стамбуле как минимум 30 иностранных граждан по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ, сообщает в субботу газета "Ени Шафак" со ссылкой на источники в полиции.

Контртеррористические рейды прошли в субботу одновременно в семи районах Стамбула. Задержанные, предположительно, планировали теракты.

Полиция в ходе рейдов также изъяла документы и цифровые материалы, рассказал источник газеты.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИГ, СВЯЗИ, ЗАДЕРЖАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]