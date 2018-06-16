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СНГ 16.06.2018 20:37

В ФИФА положительно оценивают начало ЧМ-2018 - Колобков

В Международной федерации футбола довольны стартом Чемпионата мира по футболу в России, заявил министр спорта РФ Павел Колобков после окончания матча Аргентина - Исландия.

"Только что мы обсуждали ход турнира с представителями ФИФА, у них никаких вопросов нет, все очень хорошо", - сказал министр в субботу журналистам.

"С послом Исландии мы обсудили фестиваль, организованный для их болельщиков в парке" Зарядье", где было пять тысяч человек, все счастливы, все благодарят нас ", - отметил он.

П.Колобков подчеркнул, что стартовые матчи турнира не оставили равнодушными болельщиков. "Каждая команда имеет свое лицо, в каждом матче борьба, везде есть голы, скучных игр не было", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ЧМ, ФИФА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]