В ФИФА положительно оценивают начало ЧМ-2018 - Колобков

В Международной федерации футбола довольны стартом Чемпионата мира по футболу в России, заявил министр спорта РФ Павел Колобков после окончания матча Аргентина - Исландия.

"Только что мы обсуждали ход турнира с представителями ФИФА, у них никаких вопросов нет, все очень хорошо", - сказал министр в субботу журналистам.

"С послом Исландии мы обсудили фестиваль, организованный для их болельщиков в парке" Зарядье", где было пять тысяч человек, все счастливы, все благодарят нас ", - отметил он.

П.Колобков подчеркнул, что стартовые матчи турнира не оставили равнодушными болельщиков. "Каждая команда имеет свое лицо, в каждом матче борьба, везде есть голы, скучных игр не было", - отметил он.