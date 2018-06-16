Число жертв теракта на празднике в афганском Джалалабаде увеличилось до 25 человек

Количество погибших в результате субботнего теракта в административном центре восточной афганской провинции Нангархар достигло 25 человек, сообщил телеканал Ariana News.

По сведениям телеканала, террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль вблизи празднующих Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в городе Джалалабад. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Ранее сообщалось о как минимум 20 погибших и 30 пострадавших. В числе погибших были и талибы, и местные жители.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня в связи с празднованием завершения месяца поста Рамазан. При этом отмечалось, что прекращение огня не касается террористических группировок, таких как ИГИЛ. Лидеры радикального движения "Талибан" (запрещено в России) в свою очередь заявили о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней. Воспользовавшись перемирием боевики "Талибан" участвуют в совместных празднованиях по случаю завершения месяца Рамазан.

В субботу А.Гани объявил об одностороннем продлении перемирия.