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17.06.2018 10:42

Акция прошла у стен генконсульства России в Одессе, ее участники забросили на территорию дипмиссии красные мячи

Около двух десятков человек устроили протестную акцию у стен генерального консульства России в Одессе и забросили на территорию дипмиссии пять окрашенных красным цветом футбольных мячей, передает корреспондент "Интерфакса".

Акция прошла в субботу вечером. Участники мероприятия, около половины из которых были активистами одесского "Автомайдана", призвали освободить украинцев, находящихся в заключении в РФ. Акция продолжалась 20 минут.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ГЕНКОНСУЛЬСТВО, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]