Акция прошла у стен генконсульства России в Одессе, ее участники забросили на территорию дипмиссии красные мячи

Около двух десятков человек устроили протестную акцию у стен генерального консульства России в Одессе и забросили на территорию дипмиссии пять окрашенных красным цветом футбольных мячей, передает корреспондент "Интерфакса".
Акция прошла в субботу вечером. Участники мероприятия, около половины из которых были активистами одесского "Автомайдана", призвали освободить украинцев, находящихся в заключении в РФ. Акция продолжалась 20 минут.
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