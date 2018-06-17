Число жертв теракта на празднике в Афганистане достигло 35 человек

Число погибших в результате субботнего теракта в городе Джалалабад (Афганистан), административном центре восточной афганской провинции Нангархар, достигло 35 человек, сообщило в воскресенье афганское информационное агентство Pajhwok.

По его данным, еще 65 человек ранены. Жертвами теракта стали как афганские военные, так и представители движения "Талибан" (запрещено в России), которые воспользовавшись перемирием, праздновали совместно завершение поста Рамазан, а также мирные жители.

Ранее сообщалось о 25 погибших.

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль вблизи празднующих Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России). Ранее местные СМИ сообщили, что теракт произошел в 17:30 по местному времени (16:00 мск).

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня в связи с празднованием завершения месяца поста Рамазан. При этом отмечалось, что прекращение огня не касается террористических группировок, таких как ИГИЛ. Лидеры радикального движения "Талибан" в свою очередь заявили о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней. Воспользовавшись перемирием боевики "Талибана" участвуют в совместных празднованиях по случаю завершения месяца Рамазан.

В субботу А.Гани объявил об одностороннем продлении перемирия.