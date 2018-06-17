Хуситы заявляют о восстановлении контроля над аэропортом йеменского города Ходейда

Действующие в Йемене шиитские мятежники-хуситы объявили в воскресенье, что вернули контроль над аэропортом города Ходейда, передает агентство ЭФЭ.
Несколько сотен бойцов вели в последние часы огонь по находившимся на территории аэропорта правительственными силам. В итоге военным пришлось покинуть позиции, и хуситы вернули себе аэропорт.
Правительственная армия при поддержке возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в субботу начала штурм аэропорта. Войскам поначалу удалось оттеснить хуситов с территории объекта, однако те провели успешную контратаку. Теперь военные занимают позиции к юго и востоку от аэропорта.
Ходейда - крупный портовый город, расположенный на берегу Красного моря.
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