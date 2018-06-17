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Дальнее зарубежье 17.06.2018 12:57

Хуситы заявляют о восстановлении контроля над аэропортом йеменского города Ходейда

Действующие в Йемене шиитские мятежники-хуситы объявили в воскресенье, что вернули контроль над аэропортом города Ходейда, передает агентство ЭФЭ.

Несколько сотен бойцов вели в последние часы огонь по находившимся на территории аэропорта правительственными силам. В итоге военным пришлось покинуть позиции, и хуситы вернули себе аэропорт.

Правительственная армия при поддержке возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в субботу начала штурм аэропорта. Войскам поначалу удалось оттеснить хуситов с территории объекта, однако те провели успешную контратаку. Теперь военные занимают позиции к юго и востоку от аэропорта.

Ходейда - крупный портовый город, расположенный на берегу Красного моря.

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Тэги: ЙЕМЕН, МЯТЕЖНИКИ, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]