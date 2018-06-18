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Происшествия 18.06.2018 10:29

Граждане Азербайджана не пострадали в результате землетрясения в Японии - МИД

Граждан Азербайджана среди пострадавших и погибших в результате землетрясения в японской префектуре Осака не обнаружено, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД республики.

«Среди жертв землетрясения в Осака нет граждан Азербайджана. Данный вопрос находится в центре внимания посольства Азербайджана в Японии», - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, метеорологическое агентство Японии, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник около 08:00 по местному времени (03:00) в японской префектуре Осака. Позднее магнитуда землетрясения была повышена агентством до 6,1.

В результате землетрясения погибли три человека, ранены около 20 человек. Среди погибших - девятилетняя девочка, которую придавило рухнувшей стеной, и двое мужчин.

По сообщениям властей, АЭС в зоне землетрясения не пострадали. Вместе с тем, СМИ информируют о том, что из предосторожности приостановлено движение пассажирских поездов в Осаке, около 170 тыс. домов в Осаке и соседней префектуре Хёго остались без электроэнергии.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]