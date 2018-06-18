Иран, Ирак и Венесуэла выступят против плана ОПЕК+ увеличить добычу нефти - Тегеран

Иран, Венесуэла и Ирак намерены блокировать предложение об увеличении добычи нефти, которое поддерживают Саудовская Аравия и Россия, в ходе встречи ОПЕК в Вене на этой неделе, заявил агентству Bloomberg представитель Ирана в организации Хоссейн Каземпур Ардебили.

В начале прошлой недели он говорил о готовности Тегерана выступить против подобной инициативы. Теперь же к исламской республике присоединятся еще как минимум два государства ОПЕК.

"Три из стран-учредителей ОПЕК собираются пресечь такие действия, - сказал Х.Ардебили. - Если Королевство Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить добычу, то такое решение требует единогласия. Если же эти две страны захотят действовать самостоятельно, это нарушит соглашение о сотрудничестве".

В эту пятницу в Вене состоится очередное заседание ОПЕК, в субботу - переговоры в формате ОПЕК+.

"Рынок в достаточной степени обеспечен предложением, и ОПЕК должна соблюдать свое решение до конца года, - полагает Х.Ардебили. - Я уверен, что многие другие члены ОПЕК чувствуют то же самое и поступят так же".

Россия и Саудовская Аравия предлагают в третьем квартале текущего года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки, говорится на странице Минэнерго РФ в Facebook по итогам визита главы ведомства Александра Новака в Саудовскую Аравию.

В ходе рабочего визита министр ответил на вопросы журналистов, в частности, рассказав о планах России и Саудовской Аравии касательно дальнейшего исполнения соглашения ОПЕК+: "Мы предлагаем поднять добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей, а потом посмотреть на ситуацию на рынке".

Представитель Минэнерго РФ уточнил "Интерфаксу", что речь идет об увеличении нефтедобычи на 1,5 млн б/с от уровня октября 2016 года. По его словам, такая мера предлагается на третий квартал с тем, чтобы в сентябре посмотреть на ситуацию и принять решение о дальнейших действиях.

"Мы призываем наших братьев в ОПЕК и в России не потворствовать Трампу, который вводит санкции против двух из стран-учредителей ОПЕК, а также России. Мы являемся суверенными государствами, которыми движут собственные обязательства и ценности. Весь мир должен выступить и выступит против такого высокомерного поведения" США, заявил представитель Ирана.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа просила ОПЕК повысить добычу, чтобы компенсировать потенциальное снижение поставок из Ирана из-за нового раунда американских санкций. Однако в прошлый понедельник президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи опроверг эту информацию.

Историческое соглашение ОПЕК+, в котором принимают участие 24 страны, позволило сбалансировать нефтяной рынок и подняло цены на нефть (в том числе на Brent - более чем на 60% с января 2017 года). Теперь два крупнейших производителя нефти добиваются ослабления ограничений уже в следующем месяце. Но если в Саудовской Аравии и России есть свободные добывающие мощности, то многим странам ОПЕК, включая Иран и Венесуэлу, будет трудно нарастить производство даже в случае увеличения квот, отмечает Bloomberg.

Цена Brent с поставкой в августе упала в ходе торгов в понедельник на 0,5%, до $73,04 за баррель, июльский фьючерс на WTI подешевел на 1,5%, до $64,06 за баррель.