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Дальнее зарубежье 18.06.2018 11:50

Южная Корея начинает учения у спорных островов Токто, Япония выражает протест

Южная Корея в понедельник начинает двухдневные учения у спорных островов Токто (Такэсима), сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

Для участия в учениях южнокорейское военное командование мобилизует шесть военных кораблей, а также семь самолетов. Кроме того, подразделение южнокорейской морской пехоты будет практиковать высадку на островах, чтобы "отразить любую попытку иностранных сил вторгнуться на контролируемые Южной Кореей острова", пишет агентство.

На острова Токто также претендует Япония. Телеканал Эн-Эйч-Кей сообщает, что Токио выразил протест в связи с южнокорейскими учениями.

Учения проводятся на фоне объявления президента США Дональда Трампа о том, что США приостановят совместные учения с Южной Кореей. На саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре Д.Трамп заявил, что он считает эти учения дорогостоящими. Также он отметил, что КНДР воспринимает их как провокацию.

Учения у островов Токто впервые были проведены Южной Кореей в 1986 году.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ОСТРОВА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]