Сбербанк не отмечает всплеска мошенничества из-за ЧМ-2018

Сбербанк России не отмечает роста случаев мошенничества из-за Чемпионата мира по футболу, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в понедельник.
"Нет, всплеска мы не отмечаем. Как я ранее говорил, мы усиленный мониторинг проводим. Всплеска кибермошенничества не отмечаем. Всё идет достаточно штатно, обыкновенно. Фон обычный", - сказал С.Кузнецов.
Он отметил, что на время чемпионата увеличилось снабжение банкоматов наличными. "Мы приняли специальное решение во всех городах, где проходит Чемпионат мира, на стадионах, вблизи стадионов мы, конечно же, изменили традиционные регламенты по оснащению нашей банкоматной сети, устройств самообслуживания. Конечно же, вся сеть работает с лучшим качеством, многие устройства - с повышенным наполнением наличными деньгами", - сказал топ-менеджер. По его словам, дополнительные меры по безопасности банкоматов не требуются, поскольку места проведения матчей и так тщательно охраняются правоохранительными органами.
"Но то, что мы на уровне инкассации провели дополнительные занятия, дополнительную подготовку, отбирали соответствующие бригады - это тоже правда", - сказал С.Кузнецов.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Послы ОБСЕ посетят регион Южного Кавказа
Акция прошла у стен генконсульства России в Одессе, ее участники забросили на территорию дипмиссии красные мячи
BYD отзывает 10 тыс. электромобилей из-за дефекта в подушках безопасности
Глава Audi Штадлер задержан по делу о "дизельгейте"
SOCAR почти удвоила в 2017г доходы от продажи нефти, газа – на 34%
Французские авиадиспетчеры несут ответственность за треть задержек рейсов в Европе - доклад
Свыше 200 человек пострадали в результате землетрясения в Японии, трое погибли
Граждане Азербайджана не пострадали в результате землетрясения в Японии - МИД
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений