Сбербанк не отмечает всплеска мошенничества из-за ЧМ-2018

Сбербанк России не отмечает роста случаев мошенничества из-за Чемпионата мира по футболу, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в понедельник.

"Нет, всплеска мы не отмечаем. Как я ранее говорил, мы усиленный мониторинг проводим. Всплеска кибермошенничества не отмечаем. Всё идет достаточно штатно, обыкновенно. Фон обычный", - сказал С.Кузнецов.

Он отметил, что на время чемпионата увеличилось снабжение банкоматов наличными. "Мы приняли специальное решение во всех городах, где проходит Чемпионат мира, на стадионах, вблизи стадионов мы, конечно же, изменили традиционные регламенты по оснащению нашей банкоматной сети, устройств самообслуживания. Конечно же, вся сеть работает с лучшим качеством, многие устройства - с повышенным наполнением наличными деньгами", - сказал топ-менеджер. По его словам, дополнительные меры по безопасности банкоматов не требуются, поскольку места проведения матчей и так тщательно охраняются правоохранительными органами.

"Но то, что мы на уровне инкассации провели дополнительные занятия, дополнительную подготовку, отбирали соответствующие бригады - это тоже правда", - сказал С.Кузнецов.