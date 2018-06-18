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Дальнее зарубежье 18.06.2018 11:21

Южная Корея и КНДР обсудили возможность совместного участия в Азиатских играх-2018

Южнокорейские и северокорейские официальные лица в понедельник обсудили возможность участия объединенной команды на Азиатских играх-2018, которые стартуют в августе в Индонезии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Встреча делегаций Севера и Юга прошла в пограничной деревне Пханмунджом. Основной темой переговоров стала возможность выступления единой корейской команды в отдельных видах спорта, а также совместного прохода сборных под одним флагом на церемонии открытия игр.

При этом агентство не уточняет, приняли ли участники переговоров конкретные решения.

Генеральный секретарь южнокорейского национального Комитета по спорту Чжон Чун Юль, который возглавлял делегацию из Южной Кореи на этих переговорах, выразил надежду на то, что спорт будет способствовать сотрудничеству между Южной Кореей и КНДР.

"Мы будем стараться претворить в жизнь все принципы, о которых договорились Южная и Северная Корея в ходе переговоров на высоком уровне, и верить в то, что спорт может дать импульс для углубления межкорейских обменов и сотрудничества", - сказал он.

"Как мы все и видели на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, спорт дал шанс для начала улучшения межкорейских отношений", - отметил Чжон Чун Юль.

В апреле министр спорта Южной Кореи То Чон Хван и его северокорейский коллега Ким Ир Гук объявили о том, что договорились работать над тем, чтобы попытаться организовать совместный проход сборных Южной Кореи и КНДР под одним флагом на летних Азиатских играх 2018 года.

Летние Азиатские игры пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии - в Джакарте и Палембанге.

На церемонии открытия Олимпийских игр-2018, которые состоялись в южнокорейском Пхенчхане в феврале, сборные Северной и Южной Кореи прошли вместе в одной команде под названием "Корея" и под единым флагом. Это стало отправной точной потепления в отношениях между Пхеньяном и Сеулом. Спустя несколько месяцев в Пханмунджоме состоялись переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам этих контактов стороны договорились, в частности, продолжать контакты, нацеленные на решение спорных вопросов.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СПОРТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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