Глава МВД ФРГ ждет от саммита ЕС решений по защите внешних границ от нелегалов

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер ожидает от предстоящего саммита Евросоюза шагов по защите внешних границ от нелегальной миграции.
"Саммит ЕС в конце июня, наконец, должен прийти к решениям, которые признают нагрузку Германии в миграционной политике и обеспечат действенную защиту внешних границ ЕС и честное распределение людей с правом на пребывание, как и быструю депортацию людей без права пребывания", - написал он в понедельник в колонке в газете "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг".
Также Х.Зеехофер считает, что в качестве главы МВД он должен иметь право отказывать мигрантам, которым не положено пребывание в ФРГ, прямо на границе.
"Это мы должны обсудить в ХДС и ХСС, сообща и с целью достичь приемлемого для одной и другой стороны решения", - написал министр.
Саммит Евросоюза запланирован на 28-29 июня.
В 9.00 (10.00 мск) в понедельник началось заседание президиума Христианско-демократического союза (ХДС), в 10.00 (11.00 мск) начнется заседание президиума партии Х.Зеехофера Христианско-социальный союз.
Накануне канцлер Ангела Меркель провела с руководством своей партии подготовительное совещание, по данным журнала "Шпигель", оно продолжалось около семи часов.
ХДС и ХСС на протяжении многих лет составляют блок и в настоящее время вместе с социал-демократами формируют правящую в ФРГ коалицию. Х.Зеехофер до назначения на пост министра занимал должность главы федеральной земли Бавария, на которую пришелся самый большой поток беженцев в ФРГ. Дискуссия по вопросу миграции накалилась до такой степени, что речь идет о перспективе распада парламентской фракции ХДС/ХСС и даже самой правящей коалиции.
По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, в январе в Германии было подано больше всего заявлений на получение статуса беженцев - более 15 тысяч. На втором месте из стран ЕС идет Франция, там было подано чуть более 9 тысяч заявлений. Далее следует Италия (6825 заявлений), Греция (4750 заявлений) и Испания (3155 заявлений).
В целом за период с 2015 по апрель 2018 года в Германии было подано более 1,5 млн заявок на получение убежища.
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