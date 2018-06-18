Бывшие повстанцы из РВСК призвали нового президента Колумбии продолжить работу над мирным процессом

Лидер бывших мятежников из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Родриго Лондоньо поздравил с победой избранного президента Колумбии Ивана Дуке и призвал его продолжить работу над имплементацией мирного соглашения, сообщает в понедельник колумбийская радиостанция "90 минут".
"Мы уважаем решение большинства. Это момент величия и примирения. Теперь нужно работать вместе, поскольку дорога надежды открыта", - сказал он.
Р.Лондоньо отметил, что "мирный процесс приносит свои плоды" уже сейчас, именно поэтому так важно не бросать работу в этом направлении.
Ранее И.Дуке, выступая перед своими сторонниками в штаб-квартире предвыборного штаба, заявил, что мирное соглашение с РВСК будет модифицировано, но разорвано не будет. Он также неоднократно обещал в прошлом, что внесет в соглашение структурные изменения.
Также, по данным агентства "Ассошиэйтед пресс", представители РВСК выражают надежду на встречу с И.Дуке для обсуждения выполнения условий соглашения.
В 2016 году президент Хосе Мануэль Сантос и лидер левой повстанческой группировки ФАРК Р.Лондоньо подписали мирное соглашение после более чем 50 лет вооруженного конфликта. Стороны пришли к соглашению в августе после четырех лет переговоров.
Конфликт между правительством Колумбии и повстанцами стал самым длительным по времени в истории Западного полушария. Он унес жизни 260 тыс. человек, почти 83 тыс. человек пропали без вести, и около 7,4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.
В ночь на понедельник стало известно, что И.Дуке победил на выборах в Колумбии, заручившись поддержкой 54% избирателей. Он сменит на посту президента Х.М.Сантоса 7 августа. Р.Лондоньо также собирался принимать участие в президентских выборах, однако впоследствии снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.
41-летний И.Дуке представляет партию Демократический центр. Ранее он работал финансовым советником Х.М.Сантоса, когда тот занимал пост министра финансов. Затем И.Дуке переехал в Вашингтон для работы в Межамериканском банке развития. В 2014 году он стал сенатором в Колумбии. Высшее образование он получил в Колумбии и в США, изучил юриспруденцию, международное экономическое право и государственное управление. В свободное время И.Дуке играет на гитаре в рок-группе.
И.Дуке стал самым молодым президентом в истории Колумбии.
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