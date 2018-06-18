SOCAR в 2018г направила около $70 млн на покупку 4 судов

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) с начала 2018 года направила 115 млн манатов ($68 млн) на приобретение 4 судов, говорится в финансовом отчете компании за 2017 год.
«За истекший период 2018 года компания SOCAR направила 115 млн манатов ($68 млн) на покупку 4 судов. Средства для этих целей были привлечены у Credit Europe Bank», - отмечается в документе.
Кроме того, по данным компании, в марте 2018 года, SOCAR привлекла краткосрочные и долгосрочные кредиты от министерства финансов Азербайджана на суммы 102 млн манатов ($60 млн) и 98 млн манатов ($57 млн) соответственно.
«Также за истекший период 2018 года SOCAR привлекла краткосрочные и долгосрочные кредиты от нескольких грузинских местных банков в размере 156 млн манатов (239 млн лари) и 16 млн манатов (24 млн лари) соответственно», -отмечается в документе.
Причем компания не указывает цели привлечения всех этих средств.
Согласно отчету, с начала 2018 года выплаты SOCAR по непогашенным кредитам ряду международных и местных банков составили 417 млн манатов ($245 млн), 6 млн манатов (3 млн евро) и 187 млн манатов (271 млн лари), и еще 65 млн манатов ($38 млн) было выплачено Госнефтефонду Азербайджана.
Н.Аббасова
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