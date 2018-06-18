SOCAR увеличила в 2017г денежные средства в МБА почти на 31%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличила объем денежных средств, размещенных в Международном банке Азербайджана (МБА) на 30,4%, до 1 млрд 505 млн манатов.

Такие данные приводятся в финансовой отчетности компании за 2017 год.

"SOCAR имеет средства в ведущих финансовых учреждениях в Азербайджане. Денежные средства компании, в основном, размещены в МБА, контролируемым правительством Азербайджана. Остаток денежных и депозитных средств SOCAR в МБА на 31 декабря 2017 года составил 1 млрд 505 млн манатов", - отмечается в отчетности.

По данным SOCAR, по состоянию на 31 декабря 2016 года объем таких средств Госнефтекомпании в МБА составлял 1 млрд 154 млн манатов.

"SOCAR постоянно следит за состоянием банков, в которых имеет счета. Кроме того, ограниченный остаток денежных средств Госнефтекомпании в размере 24 млн манат размещается на счету Государственного казначейства (по состоянию на 31 декабря 2016 года - 9 млн манатов)", - подчеркивается в документе.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана, контрольный пакет акций принадлежит государству.

Н.Аббасова