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ТЭК 18.06.2018 12:11

SOCAR увеличила в 2017г денежные средства в МБА почти на 31%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличила объем денежных средств, размещенных в Международном банке Азербайджана (МБА) на 30,4%, до 1 млрд 505 млн манатов.

Такие данные приводятся в финансовой отчетности компании за 2017 год.

"SOCAR имеет средства в ведущих финансовых учреждениях в Азербайджане. Денежные средства компании, в основном, размещены в МБА, контролируемым правительством Азербайджана. Остаток денежных и депозитных средств SOCAR в МБА на 31 декабря 2017 года составил 1 млрд 505 млн манатов", - отмечается в отчетности.

По данным SOCAR, по состоянию на 31 декабря 2016 года объем таких средств Госнефтекомпании в МБА составлял 1 млрд 154 млн манатов.

"SOCAR постоянно следит за состоянием банков, в которых имеет счета. Кроме того, ограниченный остаток денежных средств Госнефтекомпании в размере 24 млн манат размещается на счету Государственного казначейства (по состоянию на 31 декабря 2016 года - 9 млн манатов)", - подчеркивается в документе.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана, контрольный пакет акций принадлежит государству.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, МБА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]