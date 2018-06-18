Французские авиадиспетчеры несут ответственность за треть задержек рейсов в Европе - доклад

Ответственность примерно за третью часть задержанных авиарейсов в Европе в период с 2004 по 2016 год лежит на французских авиадиспетчерах, сообщает газета "Паризьен" со ссылкой на доклад финансового комитета Сената Франции.
"Каждый день забастовок во Франции оказывает намного более сильное влияние на движение в европейском воздушном пространстве, чем забастовки во всех других европейских странах", - приводит "Паризьен" слова автора доклада - французского сенатора Венсана Капо-Канелля.
В опубликованном в понедельник докладе говорится, что французские авиадиспетчеры стали рекордсменами по количеству забастовок за этот период, которые в общей сложности длились 254 дня.
"Наша страна несет ответственность за 33% задержек авиарейсов в Европе из-за работы диспетчеров", - добавил он.
При этом, В.Капо-Канелля отметил, что ежегодные потери авиакомпаний в связи с задержками оцениваются в примерно 300 млн евро.
Однако, по его словам, задержки авиарейсов связаны не только с забастовками, но и с устаревшим оборудованием, которое используют французские диспетчеры.
"Во Франции оборудование для контроля устаревшее. Мы очень отстаем в этой сфере от наших соседей", - подчеркнул французский сенатор.
Согласно докладу, на втором месте со значительным отставанием расположились греческие авиационные специалисты, осуществляющие диспетчерское обслуживание воздушного движения. Они провели с 2004 по 2016 год в общей сложности 46 дней забастовок. Далее следуют итальянские диспетчеры, забастовки которых продлились 37 дней.
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