В Нидерландах автобус сбил участников музыкального фестиваля, один человек погиб

По меньшей мере, один человек погиб в результате наезда микроавтобуса на людей возле кампуса музыкального фестиваля "Пинк-поп" в Нидерландах, передают в понедельник западные СМИ.
Еще три человека получили ранения.
Инцидент произошел в 4.00 по местному времени (6.00) в общине Ландграф на границе с Германией. Водитель въехал в толпу людей, после чего скрылся с места происшествия.
"Микроавтобус до сих пор ищет полиция", - отмечается в сообщении, опубликованном в "Твиттере" местными правоохранительными органами.
По факту произошедшего проводится расследование. Был ли наезд транспортного средства несчастным случаем или умышленным преступлением, пока неизвестно.
Музыкальный фестиваль рок-музыки "Пинк-поп" проводится в Нидерландах в течение нескольких дней ежегодно. В этом году на нем присутствовали такие известные группы, как Pearl Jam и Foo Fighters.
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