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Дальнее зарубежье 18.06.2018 12:20

В Нидерландах автобус сбил участников музыкального фестиваля, один человек погиб

По меньшей мере, один человек погиб в результате наезда микроавтобуса на людей возле кампуса музыкального фестиваля "Пинк-поп" в Нидерландах, передают в понедельник западные СМИ.

Еще три человека получили ранения.

Инцидент произошел в 4.00 по местному времени (6.00) в общине Ландграф на границе с Германией. Водитель въехал в толпу людей, после чего скрылся с места происшествия.

"Микроавтобус до сих пор ищет полиция", - отмечается в сообщении, опубликованном в "Твиттере" местными правоохранительными органами.

По факту произошедшего проводится расследование. Был ли наезд транспортного средства несчастным случаем или умышленным преступлением, пока неизвестно.

Музыкальный фестиваль рок-музыки "Пинк-поп" проводится в Нидерландах в течение нескольких дней ежегодно. В этом году на нем присутствовали такие известные группы, как Pearl Jam и Foo Fighters.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ФЕСТИВАЛЬ, ДТП, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]