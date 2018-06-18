Президент Армении отправляется в турне по странам Запада

Президент Армении Армен Саркисян в течение восьми дней посетит Великобританию, Францию и США.

Как сообщает пресс-служба президента, в Великобритании А.Саркисян проведет ряд официальных и неофициальных встреч, его примут в Букингемском дворце.

Из Лондона президент Армении отправится во Францию, где встретится с представителями бизнеса, генеральным секретарем международной организации Франкофонии.

26 июня А.Саркисян отправится в Вашингтон, где в Смитсоновском институте примет участие в ежегодном фестивале "Национальная жизнь", посвященном армянскому культурному наследию.

В Сенате США А.Саркисян примет участие в приеме, организованном по случаю 100-летия первой Республики Армения.

В пресс-службе главы государства отметили, что в рамках визитов в Великобританию, Францию и США возможны встречи вежливости президента Армении с главами МИД этих стран.