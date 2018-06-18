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ТЭК 18.06.2018 12:55

ОПЕК обсудит увеличение нефтедобычи на 300-600 тыс. б/с - Bloomberg

Члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. баррелей в сутки в течение нескольких следующих месяцев, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их словам, несмотря на то, что Иран заявил в воскресенье, что выступает против любого увеличения текущих объемов добычи, официальные представители из числа других стран испытывают оптимизм, что на заседании 22-23 июня может быть достигнуто соглашение по относительно небольшому увеличению.

Впрочем, в публикации издания нет ясности, идет ли речь об увеличении нефтедобычи всеми участниками соглашения ОПЕК+ или только об объемах картеля.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Саудовская Аравия и Россия предлагают в третьем квартале текущего года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки от текущего уровня.

Объемы предполагается распределить пропорционально между всеми участниками. В таком случае на долю ОПЕК может прийтись 1 млн б/с.

Между тем, по данным МЭА, увеличить нефтедобычу смогут лишь Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ и Кувейт. Сделка ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 1,8 млн б/с сейчас исполняется больше, чем на 100% за счет падения нефтедобычи в Венесуэле и ряде стран Африки. МЭА подсчитало, что в мае ОПЕК исполнила сделку на рекордные 158%, а страны не-ОПЕК - на антирекордные 60%.

Представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили заявил, что Иран, Венесуэла и Ирак намерены блокировать предложение об увеличении добычи нефти, которое поддерживают Саудовская Аравия и Россия, в ходе встречи ОПЕК в Вене на этой неделе.

Ранее А.Новак говорил, что соглашение, предусматривающее снижение нефтедобычи от уровня октября 2016г на 1,8 млн б/с, перевыполнено на 1 млн б/с.

Таким образом, в настоящее время нефтедобыча меньше уровня октября 2016г на 2,8 млн б/с. В случае ее увеличения на 1,5 млн б/с это означает, что от уровня октября 2016г добыча будет снижена на 1,3 млн б/с, а не на оговоренные 1,8 млн б/с. То есть формально речь идет о смягчении квоты по сокращению нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, РОСТ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]