Украина будет поддерживать контакты с СНГ на уровне диппредставителя - Лебедев

Украина до сих пор не направила официальные документы о выходе из уставных органов СНГ, но уведомила, что контакты с исполкомом Содружества будут на уровне представителя посольства в Минске.
"Что касается выхода Украины, мы много слышим об этом, но документы мы не получили", - сказал председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев журналистам в понедельник в Минске.
Вместе с тем, отметил он, "мы получили ноту о том, что в рамках посольства Украины в Беларуси будет выделен дипломат, который будет отвечать за контакты с Исполкомом СНГ". "Надеемся, что эти контакты будут продолжены", - добавил С.Лебедев.
В данной связи он подчеркнул, что "неучастие Украины в интеграционном взаимодействии в рамках СНГ не выгодно ни самой Украине, ни другим странам Содружества". "Мы по-прежнему выступаем за то, чтобы Украина вернулась в нашу семью - СНГ", - подчеркнул С.Лебедев.
Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Белоруссией, однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.
9 мая текущего года президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ.
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