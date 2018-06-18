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СНГ 18.06.2018 13:18

Украина будет поддерживать контакты с СНГ на уровне диппредставителя - Лебедев

Украина до сих пор не направила официальные документы о выходе из уставных органов СНГ, но уведомила, что контакты с исполкомом Содружества будут на уровне представителя посольства в Минске.

"Что касается выхода Украины, мы много слышим об этом, но документы мы не получили", - сказал председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев журналистам в понедельник в Минске.

Вместе с тем, отметил он, "мы получили ноту о том, что в рамках посольства Украины в Беларуси будет выделен дипломат, который будет отвечать за контакты с Исполкомом СНГ". "Надеемся, что эти контакты будут продолжены", - добавил С.Лебедев.

В данной связи он подчеркнул, что "неучастие Украины в интеграционном взаимодействии в рамках СНГ не выгодно ни самой Украине, ни другим странам Содружества". "Мы по-прежнему выступаем за то, чтобы Украина вернулась в нашу семью - СНГ", - подчеркнул С.Лебедев.

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Белоруссией, однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.

9 мая текущего года президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ.

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Тэги: СНГ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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