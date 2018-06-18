В ООН назвали недопустимой практикуемое в США разделение семей нелегальных иммигрантов

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал Вашингтон прекратить практику разделения семей нелегальных иммигрантов на южной границе, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
По его словам, подобная практика является "возмутительной".
С таким заявлением верховный комиссар ООН выступил в понедельник на открытии 38-й сессии Совета ООН по правам человека.
"Я призываю США незамедлительно положить конец практике насильственного разделения детей и родителей", - сказал З.аль-Хусейн.
Кроме того, он призвал Вашингтон ратифицировать Конвенцию по правам детей, которая подписана всеми странами-членами ООН, кроме США.
СМИ отмечают, что за последние шесть недель примерно 2 тыс. несовершеннолетних детей оказались отделены от родителей из-за миграционной политики США.
В начале мая генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что всех совершеннолетних иммигрантов, которые незаконно пересекают границу США с Мексикой, будут арестовывать вне зависимости от того, являются ли эти лица соискателям статуса беженцев или нет.
Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал подобный подход к разлучению детей и родителей. Первая леди США Мелания Трамп также высказалась против разделения семей, призвав стороны работать над миграционной реформой, которая поможет разрешить эту проблему.
При этом в Белом доме поясняли, что пересмотр практики разделения семей нелегалов - задача Конгресса. Однако демократы и республиканцы пока не могут найти общий подход к решению этого вопроса.
В ходе предвыборной кампании Д.Трамп не раз заявлял о намерении возвести стену на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции. Он называл строительство стены "вопросом национальной безопасности".
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