Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 20 Июн 11° 21 Июн

Дальнее зарубежье 18.06.2018 15:04

В ООН назвали недопустимой практикуемое в США разделение семей нелегальных иммигрантов

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал Вашингтон прекратить практику разделения семей нелегальных иммигрантов на южной границе, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его словам, подобная практика является "возмутительной".

С таким заявлением верховный комиссар ООН выступил в понедельник на открытии 38-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Я призываю США незамедлительно положить конец практике насильственного разделения детей и родителей", - сказал З.аль-Хусейн.

Кроме того, он призвал Вашингтон ратифицировать Конвенцию по правам детей, которая подписана всеми странами-членами ООН, кроме США.

СМИ отмечают, что за последние шесть недель примерно 2 тыс. несовершеннолетних детей оказались отделены от родителей из-за миграционной политики США.

В начале мая генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что всех совершеннолетних иммигрантов, которые незаконно пересекают границу США с Мексикой, будут арестовывать вне зависимости от того, являются ли эти лица соискателям статуса беженцев или нет.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал подобный подход к разлучению детей и родителей. Первая леди США Мелания Трамп также высказалась против разделения семей, призвав стороны работать над миграционной реформой, которая поможет разрешить эту проблему.

При этом в Белом доме поясняли, что пересмотр практики разделения семей нелегалов - задача Конгресса. Однако демократы и республиканцы пока не могут найти общий подход к решению этого вопроса.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп не раз заявлял о намерении возвести стену на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции. Он называл строительство стены "вопросом национальной безопасности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, США, ИММИГРАНТЫ, СЕМЬИ


Похожие новости


США предложили поправку к проекту резолюции ООН, осуждающей действия Израиля на границе сектора Газа Трамп на встрече с Ким Чен Ыном будет добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи - постпред США при ООН США заблокировали проект заявления СБ ООН по ситуации в секторе Газа - источник "Интерфаксу" США выделят средства механизму ООН по расследованию преступлений в Сирии Агентство ООН по помощи палестинцам начало кампанию по сбору средств после сокращения финансирования из США ООН выразила обеспокоенность решением США сократить финансовую помощь Палестине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]