Полиция Македонии задержала 25 человек в ходе протестов против переименования страны

Не менее 25 человек задержаны в ходе акций протеста в Скопье, участники которых выражают недовольство соглашением с Афинами об изменении названия бывшей югославской республики Македонии, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на МВД страны.
Кроме того, во время демонстраций были ранены семь сотрудников правоохранительных органов.
Участники протестов выкрикивали фразу: "Македония - мы не отдадим наше имя", а также другие патриотические лозунги. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы остановить демонстрантов, закидывавших стражей порядка камнями и петардами.
В свою очередь, в Греции на улицы вышли порядка 4 тыс. протестующих, которые также выражают недовольство подписанием соглашения о переименовании Македонии. В ходе протестов в Греции были ранены 12 человек.
Протесты вспыхнули после того, как главы греческого и македонского МИД Никос Котзиас и Никола Димитров в минувшее воскресенье подписали предварительное соглашение о переименовании республики в Северную Македонию.
Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с греческой областью Македония.
Согласно договоренности, новым официальным названием страны будет Республика Северная Македония.
Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к ЕС и НАТО.
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