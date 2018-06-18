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Дальнее зарубежье 18.06.2018 15:50

Полиция Македонии задержала 25 человек в ходе протестов против переименования страны

Не менее 25 человек задержаны в ходе акций протеста в Скопье, участники которых выражают недовольство соглашением с Афинами об изменении названия бывшей югославской республики Македонии, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на МВД страны.

Кроме того, во время демонстраций были ранены семь сотрудников правоохранительных органов.

Участники протестов выкрикивали фразу: "Македония - мы не отдадим наше имя", а также другие патриотические лозунги. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы остановить демонстрантов, закидывавших стражей порядка камнями и петардами.

В свою очередь, в Греции на улицы вышли порядка 4 тыс. протестующих, которые также выражают недовольство подписанием соглашения о переименовании Македонии. В ходе протестов в Греции были ранены 12 человек.

Протесты вспыхнули после того, как главы греческого и македонского МИД Никос Котзиас и Никола Димитров в минувшее воскресенье подписали предварительное соглашение о переименовании республики в Северную Македонию.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с греческой областью Македония.

Согласно договоренности, новым официальным названием страны будет Республика Северная Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к ЕС и НАТО.

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Тэги: МАКЕДОНИЯ, ГРЕЦИЯ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]