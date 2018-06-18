Экспорт Газпрома в I полугодии поборется за планку в 100 млрд куб. м - впервые в истории компании

Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за 1-15 июня 2018 года вырос на 4% - до 7,6 млрд куб. м с 7,3 млрд куб. м за аналогичный период 2017 года, следует из данных "Газпрома".
С 1 января по 15 июня 2018 года экспорт вырос на 5,6% (на 5 млрд куб. м) - до 93,6 млрд куб. м, сообщило управление информации "Газпрома".
При сохранении динамики экспорта на прежнем уровне по итогам полугодия, свидетельствуют расчеты "Интерфакса", он может выйти за круглую цифру в 100 млрд куб. м (примерно 100,7 млрд куб. м) - впервые в истории компании.
"Газпром" сообщает о росте (только росте) поставок с начала года в Германию, Австрию, Нидерланды, Францию, Хорватию, Грецию, Данию, Чехию. Из этого следует, что поставки в другие страны могут снижаться. Прежде всего, речь идет о втором по объему продаж российского газа рынке - Турции. Поставки газа по одному из маршрутов - западному коридору с начала года снизились на 18%, сообщает "Булгартрансгаз". Сообщалось о большой ремонтной кампании на газопроводах в Турецкой Республике. Кроме того, на платежеспособности турецких потребителей могло сказаться ослабление турецкой лиры по отношению к доллару США.
Главный индикатор состояния газовой отрасли Европе - состояние запасов в подземных хранилищах - вызывает все больше тревоги за будущую зиму.
При том, что закачка идет более интенсивными темпами, чем ранее, уровень запасов в подземках (44,3%) сейчас вблизи худшего результата за десятилетие (44,3% в тот же день 2013 года). Ощущение того, что до начала сезона отбора в октябре-ноябре остается достаточно времени - иллюзорное, ведь летом объекты добычи и транспорта интенсивно ремонтируются. Так, почти весь июль займут ремонты на газопроводах из России "Ямал-Европа" и Nord Stream. Уже сейчас понятно, что зиму 2018-2019 годов Европа встретит с далеко не максимальным уровнем запасов в хранилищах. Предыдущие минимумы на момент перехода от нетто-закачки к нетто-отбору были зафиксированы в 2013 году - 86,3% и 2015 году - 84,4%.
Интенсивная закачка газа в хранилища на фоне ограниченного предложения поддерживает цены на спотовых площадках Европы на уровне цен предыдущей зимы. Сейчас цены на континентальных хабах превышают планку в $260 за тысячу кубометров. Расчетная цена контрактов "Газпрома" в июне поднялась почти до $270 с $252 за тысячу кубометров в мае, свидетельствуют данные ФАС России.
Добыча "Газпрома" за первую половину июня выросла на 5,1% (на 0,9 млрд куб. м) - до 18,1 млрд куб. м. С 1 января по 15 июня 2018 года "Газпром" добыл 235,4 млрд куб. м газа (рост на 9,1%).
За пять с половиной месяцев 2018 года объем реализации газа компании на внутреннем рынке из ГТС увеличился на 5,3% (на 6,5 млрд куб. м).
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