Конференция по сотрудничеству между ЕС и Ираном пройдет в Брюсселе 21-22 июня

Конференция по вопросам экономического сотрудничества между Ираном и Европой пройдет 21-22 июня в Брюсселе.
Вице-президент Ирана Али Мортеза Биранг сообщил журналистам в понедельник, что участники форума обсудят "пути сдерживания иранофобии после выхода США в мае этого года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы".
По словам вице-президента, решение США вынудило многие европейские компании занять осторожную позицию в вопросе о сотрудничестве с Ираном. В связи с этим важно создавать позитивную атмосферу в сфере сотрудничества Ирана и Европы с тем, чтобы противостоять шагам, направленным на подрыв двусторонних отношений, сообщили иранские СМИ.
На конференции в Брюсселе планируется "наметить новые горизонты двустороннего сотрудничества в сфере технологии, энергетики, природных ресурсов", сообщил А.М.Биранг.
Он напомнил, что первая конференция Иран-Европа состоялась три года назад в Вене.
Со своей стороны пресс-служба президента Ирана Хасана Рухани сообщила о том, что он посетит в июне Австрию и Швейцарию. В ходе визитов президента Ирана будут сопровождать руководители экономического блока и представители частного бизнеса.
Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Китай
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Google инвестирует $550 млн в китайского интернет-ритейлера JD.com
Apple включит в ПО для iPhone функцию передачи его координат в службу спасения при звонке на 911
Золото слабо дорожает в понедельник после падения до минимума этого года
ВОЗ признала игроманию заболеванием
Английский турист обманул полицию в Болгарии, сообщив об ограблении
Французские авиадиспетчеры несут ответственность за треть задержек рейсов в Европе - доклад
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений