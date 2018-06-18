Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 21 Июн 11° 22 Июн

Регион 18.06.2018 16:06

Конференция по сотрудничеству между ЕС и Ираном пройдет в Брюсселе 21-22 июня

Конференция по вопросам экономического сотрудничества между Ираном и Европой пройдет 21-22 июня в Брюсселе.

Вице-президент Ирана Али Мортеза Биранг сообщил журналистам в понедельник, что участники форума обсудят "пути сдерживания иранофобии после выхода США в мае этого года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы".

По словам вице-президента, решение США вынудило многие европейские компании занять осторожную позицию в вопросе о сотрудничестве с Ираном. В связи с этим важно создавать позитивную атмосферу в сфере сотрудничества Ирана и Европы с тем, чтобы противостоять шагам, направленным на подрыв двусторонних отношений, сообщили иранские СМИ.

На конференции в Брюсселе планируется "наметить новые горизонты двустороннего сотрудничества в сфере технологии, энергетики, природных ресурсов", сообщил А.М.Биранг.

Он напомнил, что первая конференция Иран-Европа состоялась три года назад в Вене.

Со своей стороны пресс-служба президента Ирана Хасана Рухани сообщила о том, что он посетит в июне Австрию и Швейцарию. В ходе визитов президента Ирана будут сопровождать руководители экономического блока и представители частного бизнеса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИРАН, КОНФЕРЕНЦИЯ, ДАТА


Похожие новости


Евросоюз и Тегеран подтвердили приверженность сделке по атому Туск назвал непредсказуемость Трампа геополитической проблемой для ЕС Позиция стран ЕС по иранской сделке обнадеживает - МИД РФ Прекращение действия ядерного соглашения с Ираном будет серьезно угрожать миру - Юнкер Глава МИД Ирана: судьба соглашения по иранской ядерной программе зависит от того, что мы сделаем в ближайшее время ЕС будет соблюдать соглашение с Ираном, пока его соблюдает Тегеран - Туск

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]