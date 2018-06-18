До завершения процедуры с новым названием Македонии в официальных документах ЕС ее будут называть по-прежнему - представитель Могерини

Прежде чем использовать новое название Македонии, нужно полностью завершить процедуру его оформления, требующую полной имплементации соответствующего соглашения, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Соглашение было достигнуто, объявлено и подписано. Но есть еще этапы, которые надо пройти. И до тех пор в наших официальных коммюнике мы продолжим упоминать Бывшую югославскую Республику Македонию", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
"Пока соглашение не начнет полностью действовать с той и с другой стороны, мы будем говорить о Бывшей югославской Республике Македонии", - добавила она в ответ на уточняющий вопрос.
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