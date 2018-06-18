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Регион 18.06.2018 16:08

В ЕС обеспокоены ситуацией с правами человека в России во время ЧМ-2018

Евросоюз по-прежнему обеспокоен нарушениями прав человека в России и регулярно поднимает эту тему с Москвой, заявила в понедельник официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

"Ситуация (с соблюдением прав человека - ИФ) в России нас действительно беспокоит. Мы реагировали (на нарушения - ИФ) каждый раз и никогда не уклонялись от выражения нашей позиции. Мы выступали с заявлениями в публичной форме на самом высоком уровне", - сказала М.Коцьянчич на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на просьбу журналистки прокомментировать сообщения о том, в преддверии Чемпионата мира по футболу в России были задержаны защитники бродячих собак. Помимо этого, в вопросе речь шла об ограничениях свободы слова и собраний во время ЧМ-2018.

По словам М.Коцьянчич, "мы ожидаем от России уважения свободы слова, свободы собраний и прав человека в соответствии с ее международными обязательствами".

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ПРАВОЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]