Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 21 Июн 11° 22 Июн

ТЭК 18.06.2018 16:10

Нефть марки Brent перешла к росту, WTI продолжает дешеветь

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно в понедельник: американская WTI продолжает опускаться, тогда как Brent изменила динамику и перешла к повышению.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:39 18 июня увеличилась на $0,66 (0,9%) - до $74,10 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на $0,27 (0,41%) - до $64,79 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за сигналами в преддверии встречи ОПЕК+ в Вене в конце текущей недели.

Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия и Россия предлагают в третьем квартале текущего года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки от текущего уровня. При этом в настоящее время показатель меньше уровня октября 2016г на 2,8 млн б/с, и в случае ее увеличения на 1,5 млн б/с это означает, что от уровня октября 2016 года добыча будет снижена на 1,3 млн б/с вместо предполагавшихся по соглашению 1,8 млн б/с. То есть формально речь идет о смягчении квоты по сокращению нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

Между тем в понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. баррелей в сутки в течение нескольких следующих месяцев.

По словам источников, несмотря на то, что Иран в воскресенье выступил против любого увеличения текущих объемов добычи, официальные представители из числа других стран надеются заключить соглашение по относительно небольшому увеличению.

Очередное заседание ОПЕК состоится в Вене в пятницу, а в субботу пройдут переговоры в формате ОПЕК+.

Тем временем Ливия сообщила, что в результате атаки на терминал Рас-Лануф его мощности по хранению нефти упали на 40%, до 550 тыс. баррелей с 950 тыс. баррелей.

Южная Корея, между тем, увеличила импорт нефти в мае на 2,5% в годовом выражении, до 12,7 млн тонн. Закупки за рубежом сжиженного природного газа (СПГ) подскочили на 12%, до 2,78 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


Похожие новости


Нефтяной рынок растет, Brent подорожала до $74,68 за баррель Цены на нефть упали до минимума за 6 недель в ожидании встречи ОПЕК, Brent у $72,6 Нефть падает в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent рухнула до $73,33 за баррель Цены на нефть усилили падение, Brent подешевела до $75,10 за баррель Нефть Brent стабилизировалась ниже $76 за баррель, завершает неделю в минусе Нефть возобновила снижение на фоне разногласий в ОПЕК, Brent опустилась до $76,55 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]