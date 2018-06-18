Нефть марки Brent перешла к росту, WTI продолжает дешеветь

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно в понедельник: американская WTI продолжает опускаться, тогда как Brent изменила динамику и перешла к повышению.
Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:39 18 июня увеличилась на $0,66 (0,9%) - до $74,10 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на $0,27 (0,41%) - до $64,79 за баррель.
Инвесторы продолжают следить за сигналами в преддверии встречи ОПЕК+ в Вене в конце текущей недели.
Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия и Россия предлагают в третьем квартале текущего года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки от текущего уровня. При этом в настоящее время показатель меньше уровня октября 2016г на 2,8 млн б/с, и в случае ее увеличения на 1,5 млн б/с это означает, что от уровня октября 2016 года добыча будет снижена на 1,3 млн б/с вместо предполагавшихся по соглашению 1,8 млн б/с. То есть формально речь идет о смягчении квоты по сокращению нефтедобычи на 500 тыс. б/с.
Между тем в понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. баррелей в сутки в течение нескольких следующих месяцев.
По словам источников, несмотря на то, что Иран в воскресенье выступил против любого увеличения текущих объемов добычи, официальные представители из числа других стран надеются заключить соглашение по относительно небольшому увеличению.
Очередное заседание ОПЕК состоится в Вене в пятницу, а в субботу пройдут переговоры в формате ОПЕК+.
Тем временем Ливия сообщила, что в результате атаки на терминал Рас-Лануф его мощности по хранению нефти упали на 40%, до 550 тыс. баррелей с 950 тыс. баррелей.
Южная Корея, между тем, увеличила импорт нефти в мае на 2,5% в годовом выражении, до 12,7 млн тонн. Закупки за рубежом сжиженного природного газа (СПГ) подскочили на 12%, до 2,78 млн тонн.
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