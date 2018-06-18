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Дальнее зарубежье 18.06.2018 16:35

Турецкие войска с согласия США вошли на окраину сирийского Манбиджа

Турецкие военные вошли в районы на окраине города Манбидж, расположенного на севере Сирии, сообщает в понедельник газета "Дейли Сабах".

Турецких военных, как сообщается, сопровождает американский вертолет.

4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео согласовали в Вашингтоне план действий по выводу из города Манбиджа на севере Сирии курдов из Партии демократического союза (ПДС), которую Анкара считает террористической организацией. Передвижения турецких военных проводится в соответствии с этим планом.

Вашингтон и Анкара давно спорят по поводу судьбы курдских ополченцев в Сирии. Для Вашингтона они были ценными союзниками по борьбе против террористов из группировки ИГ. В свою очередь, Анкара считает курдские военизированные формирования в Сирии террористами, угрожающими турецкой территории.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, МАНБИДЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]