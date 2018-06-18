Временный состав правительства Грузии официально представлен в парламент для получения вотума доверия

В парламент Грузии для получения вотума доверия официально представлен временный состав нового правительства, сообщили журналистам в понедельник в парламенте Грузии.

На данном этапе правительство представлено в прежнем составе за исключением кандидатов на посты глав МИД, Минфина и Минэкономики, пояснили в правительстве. В частности, на эти посты формально представлены кандидатуры ныне исполняющих обязанности заместителей министров - Давид Залкалиани (МИД), Гиоргий Черкезишвили (Минэкономики) и Николоз Гагуа (Минфин).

Как объяснил журналистам председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Гиоргий Кахиани, на посты министров финансов, экономики и иностранных дел в ближайшем будущем будут представлены другие кандидатуры и поэтому в новом составе правительства заместители министров этих ведомств в качестве кандидатов представлены лишь формально.

По его информации, обновление состава правительства произойдет после того, как будут осуществлены законодательные изменения с целью реструктуризации министерств.

Ранее в понедельник кандидат на пост главы правительства Грузии Мамука Бахтадзе сообщил на брифинге о предполагаемых структурных изменениях, в частности, о планах сокращения числа министерств с 14 до 11.

Он отметил, что эта реформа, являющаяся частью правительственной программы, требует законодательных изменений и определенного времени, поэтому в парламенте для утверждения будет представлено действующее правительство, в котором некоторые министры после структурных изменений покинут свои посты.

"Примерно через две-три недели, после завершения консультаций, мы пройдем заново процедуру утверждения правительства согласно обновленным структурным изменениям", - сказал М.Бахтадзе.

Как рассказали журналистам в парламенте, во вторник в парламенте пройдут встречи с кандидатами на министерские посты, а выражение вотума доверия планируется в среду.

Ранее премьер-министр Георгий Квирикашвили подал в отставку с должности, объяснив свое решение разногласиями с руководством правящей партии.